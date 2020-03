'Het is allemaal verwoest. Niet meer te repareren'

De gevels zitten met houten platen dichtgetimmerd, daaromheen zijn delen van de muur zwartgeblakerd en op hogere verdiepingen zijn ramen ingeslagen. Het resultaat van een grote brand in een delicatessenwinkel aan de Schiedamseweg in Rotterdam-West is goed zichtbaar. Omwonenden die zijn 's nachts zijn opgevangen in Sportcentrum-West, staan 's ochtends op straat de schade te bekijken.

"Ik hoorde de sirene, maar ik had er geen erg in, tot een vriendin een foto stuurde", vertelt een vrouw die in een van de appartementen rond delicatessenzaak De Engel woont. "Ineens hoorde ik gebonk op de deur: wilt u gelijk mee naar buiten komen voor u rook inademt! Ik wist niet dat het zo erg was, je schrikt je rot, hè."

De vrouw woont al vijftig jaar in deze straat. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Er was rook, je zag helemaal niks." Ze vertelt dat in de zaak waar de brand woedde lekkernijen als geroosterd varken en lam worden gemaakt.



De brand in De Engel sloeg al snel over naar de delicatessenwinkel ernaast. De bewoner van het pand daarboven loopt maandagochtend samen met een vriend vol ongeloof voor verslaggever Maikel Coomans uit naar boven. Binnen is alles pikzwart. De rook slaat op de longen en de vloer voelt instabiel, de mannen stappen terneergeslagen weer naar buiten. "Het is allemaal kapot, verwoest. Niet meer te repareren", zegt de bewoner.

Opgevangen

Tientallen omwonenden hebben uren lang in Sportcentrum-West opgevangen gezeten, een deel daarvan kan voorlopig niet terug naar huis. "Het was een felle, intense brand", zegt de woordvoerder van de brandweer.

Drie mensen kregen rook binnen, een van hen moest naar het ziekenhuis. Ook een brandweerman is behandeld aan een handwond.

Volgens de brandweer was er niemand aanwezig in de winkel toen de brand uitbrak.