'Songfestival zonder publiek kan ik me niet voorstellen'

Zorgen om het coronavirus zijn er uiteraard ook bij de organisatie van het Eurovisie Songfestival, dat in mei in Rotterdam plaatsvindt. Maandag bezochten de internationale delegaties Ahoy, om zich te laten rondleiden en informeren over de mogelijkheden van de concertzaal en de rest van het evenementencomplex. Maar natuurlijk viel het woord 'corona' ook.

"Iedereen kijkt natuurlijk met argusogen naar wat er in de wereld gebeurt," zegt hoofdproducent Sietse Bakker, "maar we hebben nog twee maanden de tijd, dus we hopen dat de situatie de komende weken iets kalmeert, maar het is zeker iets waar we goed op letten."

Richtlijnen RIVM

Er is veel contact met de gemeente Rotterdam, de GGD en het RIVM. "We volgen hun richtlijnen," zegt Bakker. Op dit moment gaat de organisatie op volle kracht door, maar denkt ook na over andere scenario's.

Op de vraag of er wellicht een scenario zonder publiek inzit, antwoordt Bakker: "Eerlijk gezegd, het songfestival is natuurlijk een feest voor Rotterdam, voor Nederland en voor Europa en ik kan me heel moeilijk voorstellen dat we dat zonder publiek doen."

Enthousiaste reacties

Niet alle delegaties konden er maandag bij zijn door reisbeperkingen vanwege corona, maar via beeldverbindingen is er toch contact. De delegatieleiders die er wel waren, waren razend enthousiast over wat Ahoy te bieden heeft. Alexandra Wolfslast uit Duitsland vindt het "logistiek helemaal super, omdat alles binnen loopafstand is: het perscentrum, de 'delegationbubble'."

De Kroatische Ursula Tolj is erg te spreken over de 'staging': "Ze zeggen dat het publiek rondom het podium en heel dichtbij zal zijn en dat klinkt goed."

Munt

In het bijzijn van de internationale gasten presenteerde De Nederlandse Munt vanmorgen een speciale songfestivalmunt.

Het ontwerp is een weergave van geluidsgolven in water. Die afbeelding werd vol symboliek tot stand gebracht: een mix van alle winnende songfestivalliedjes werd afgespeeld bij een bakje water uit de Nieuwe Maas. De rimpeling van het water is terug te vinden op de zilveren en gouden munten, die geen wettig betaalmiddel zijn maar verzamelobjecten.

Er zijn tien gouden munten gemaakt, die kosten 4999 euro per stuk en zijn al bijna uitverkocht. Voor 119 euro kun je de zilveren variant kopen. Daar zijn er drieduizend van gemaakt.