Advocaten willen opnieuw staken

Advocaten dreigen met een nieuwe staking, omdat minister Dekker hen niet verder tegemoet wil komen. De Vereniging Advocatenbelangen heeft de vijfhonderd leden opgeroepen om in juli en in december twee weken te staken.

De vereniging wisselde onlangs standpunten uit met Dekker om de problemen in de sociale advocatuur op te lossen. De minister wil fors bezuinigen op de rechtshulp voor mensen met een smalle beurs. De advocaten vechten die plannen aan. Vorig jaar voerden de advocaten ook al actie, onder meer in Rotterdam.



Dekker erkent volgens Advocatenbelangen wel dat zijn plannen gevolgen kunnen hebben, maar handelt niet. "De minister wil eerst de resultaten van de pilots en de 'best practices' afwachten", staat in een brief van de vereniging aan de leden. Volgens Advocatenbelangen duurt het tot 2024 voordat nieuw beleid is te verwachten.

"De komende vier jaar blijven we dus tegen hetzelfde ontoereikende tarief doorwerken, terwijl onze kosten wél stijgen. Dit is de nekslag voor vele advocaten in de sociale advocatuur. We kunnen simpelweg niet nog eens vier jaar wachten op een fatsoenlijke beloning", schrijft de vereniging in een brief aan de leden.



Het ministerie heeft in een brief aan de vereniging al laten weten eventuele acties te betreuren.