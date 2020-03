Rotterdam heeft eerste volledig vegetarische KFC

"Het ziet eruit als kip, het smaakt als kip, het is maar een klein beetje anders dan echte kip", zegt Gijsbregt Brouwer van de Buik van Rotterdam. Hij mocht maandagmorgen als één van de eersten proeven in het volledig vegetarische kiprestaurant KFC aan het Binnenwegplein in Rotterdam.

"We weten dat Rotterdammers in zijn voor nieuwe dingen, daarom hebben we tijdens de week zonder vlees ons filiaal aan het Binnenwegplein volledig ingericht als vegetarisch restaurant", zegt Trix van der Vleuten van KFC. Het is het eerste volledig vegetarische filiaal van deze internationale keten ter wereld.

"Belangrijk zijn de smaak en de prijs en die hebben ze hier hetzelfde gelaten. Ik denk dat je echt wel mensen met deze 'nep'-kip kunt foppen dat het echte kip is", zegt Brouwer.

Plofkip

Volgens stichting Wakker Dier gebruikt de restaurantketen nog steeds plofkip. De stichting ziet deze 'vega-actie' vooral als een marketingstunt.

Deze week is namelijk de derde editie van de Nationale Week Zonder Vlees. Het doel daarvan is om Nederlanders te laten zien hoe lekker en gemakkelijk het is om een week geen vlees en vis te eten.

"We kijken graag naar wat de consument wil en we hebben gezien dat er veel interesse is in nieuwe vegetarische producten. Ook met onze 'echte' kip streven we naar zo'n diervriendelijke productie", zegt Van der Vleuten.

Het filiaal aan het Binnenwegplein wordt over twee weken weer omgetoverd tot een normaal restaurant.