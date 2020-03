Op de A15 bij Papendrecht is maandagmiddag een ravage ontstaan bij een ongeval met een vrachtwagen.

Door de klap is de vrachtwagen zwaar beschadigd geraakt. De lading ligt her en der verspreid over de weg.

De file richting Gorinchem loopt inmiddels op. Kort na 16:00 uur stond er vijf kilometer file. Er is een rijstrook afgesloten.

Volgens een woordvoerder van het transportbedrijf in Almelo kreeg de chauffeur een black-out en raakte daardoor van de weg. Hij is licht gewond geraakt.