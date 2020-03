Amerikanen van Feyenoord Basketball : "Iedereen geeft hier om voetbal"

Woods en Snider hebben zich in Rotterdam ondanks de grote verschillen met het basketbal in Amerika snel weten aan te passen. Waar basketbal in Amerika een populaire sport is, valt dat in Nederland relatief mee. "Iedereen geeft hier in Nederland om voetbal", zegt Keyshawn Woods, aanvoerder van Feyenoord Basketball. "Het is frustrerend dat basketbal hier minder groot is dan in Amerika, maar we moeten er maar mee dealen."

Ploeggenoot Quentin Snider sluit zich aan bij de mening van zijn aanvoerder. "Voetbal is hier de belangrijkste sport, maar dat mag geen effect op ons hebben", zegt de basketballer.

Vierde plaats

Feyenoord Basketball staat na de winst op Donar afgelopen weekend op een keurige vierde plaats van de competitie. Woods en Snider spelen dit seizoen een belangrijke rol in het team, zo ziet ook trainer Van Helfteren. "Deze jongens moeten het team op sleeptouw nemen", gaf Van Helfteren eerder dit seizoen aan. "En dat doen ze heel goed."

NBA

Woods en Snider hebben allebei hetzelfde einddoel; terugkeren naar Amerika en daar in de NBA gaan spelen. En als dat niet lukt? "Dan wil ik de beste Europese speler worden die ik kan zijn", vertelt Woods.

Bekijk hierboven de volledige reportage over de Amerikanen van Feyenoord Basketball.