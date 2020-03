Petitie tegen afschieten eenden al bijna vijfduizend keer ondertekend

Bijna 4700 mensen hebben een petitie getekend tegen het doodschieten van smienten in Zuid-Holland. De rechtbank verbood eerder om deze eenden af te schieten, maar daar ging de provincie tegen in beroep.

De smient is een eend die overwintert in Nederland, onder meer in de Hoeksche Waard. De provincie zegt dat de eendensoort schadelijk is voor de landbouw.

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en andere natuurorganisaties betwijfelen dat. Ook wijst de natuurclub erop dat de smienten er slecht aan toe zijn. Als er ook nog een aantal wordt doodgeschoten, bedreigt dat de populatie.



De partijen tekenden beroep aan bij de rechtbank tegen de afschotplannen van de provincie. Hoewel de rechter het met de natuurorganisaties eens was en de toestemming om te mogen afschieten terugdraaide, ging de provincie tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep. Daarop startte de natuurfederatie de petitie.