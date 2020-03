Organisatie Rotterdam Marathon: hij blijft voorlopig op de agenda staan

Hij staat in contact met diverse instanties. "Uiteraard volgen we alle updates van het RIVM en volgen we adviezen op. Daarnaast hebben we contact met de GGD en GHOR en uiteraard ook met de gemeente Rotterdam."

Het coronavirus houdt de gemoederen wereldwijd flink bezig. Het virus grijpt snel om zich heen, gebieden worden afgesloten en grote evenementen zoals de marathons van Rome en Tokio werden afgelast. De marathon van Parijs zou ook op vijf april plaatsvinden, maar werd verplaatst naar het eind van het jaar.

Jubileumeditie

De editie van 2020 moet een jubileumeditie worden voor Rotterdam. De allereerste marathon in Rotterdam werd gelopen op 23 mei 1981 en gewonnen door de Brit John Graham.

Hij liep destijds een tijd van 2.09.28. Dit jaar staat de 40e editie op het programma en willen de Nederlanders Abdi Nageeye, Michel Butter en Khalid Choukoud zich plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio.