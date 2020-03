AEX-beurs crasht, maar Vopak juist gestegen

Het aandeel van de Rotterdammers steeg maar liefst 3,3 procent. Vopak profiteert van de crisis op de oliemarkt.

In een paar maanden tijd is de waarde van een vat olie vrijwel gehalveerd en daardoor is er meer vraag naar olieopslag.

De OPEC, het kartel van olieproducerende landen, wilde de dalende olieprijzen stoppen door de olieproductie verder te beperken, maar Rusland wilde hier niet aan meewerken.

Saudi-Arabië, de leider van de OPEC, besloot daarop de olieprijzen verder te verlagen en de oliekraan juist verder open te zetten, om zo de Russen door een prijzenoorlog te dwingen toch mee te doen.

In combinatie met de onzekerheid over de gevolgen van het coronavirus wereldwijd crashten de beurzen maandag. De AEX eindigde 7,7 procent lager. Voor een groot deel is dat te wijten aan het megaverlies van Shell. In een dag tijd verloor de oliegigant 17 procent van zijn waarde.