Premier Rutte: geen handen meer schudden

"Dat is een simpele maatregel die helpt bij het indammen van het coronavirus," zei premier Rutte maandagavond op een persconferentie na crisisoverleg van het kabinet.

Inwoners van Noord-Brabant krijgen nog een week te maken met extra maatregelen. Ze moeten als dat mogelijk is thuis werken tot 16 maart.

Premier Rutte en een groot aantal ministers kwamen voor de tweede keer bij elkaar voor crisisoverleg over het coronavirus.

Sinds zaterdag zijn er in Zuid-Holland geen nieuwe besmettingen geconstateerd. In heel Nederland zijn nu 321 mensen besmet geraakt.

Vier van hen zijn overleden. Het gaat om ouderen die vaak al verzwakt waren door andere aandoeningen.

Overigens onstond er op Twitter gelijk na de persconferentie enige ophef over het moment waarop de premier Jaap van Dissel van het RIVM begroette. “Oh nee”, riep Rutte: “dit mag dus niet meer, 't is zo een gewoonte."