Bokhove: 'Het is helemaal niet stoer om je vrouw in elkaar te slaan'

Veranderingen in de zogeheten machocultuur en gesprekken met mannen zijn van cruciaal belang in het stoppen van geweld tegen vrouwen.

Dit stelden wethouders Judith Bokhove en Bert Wijbenga en vele zorginstanties bij de presentatie van het plan 'Stop Geweld Tegen Vrouwen'.

"We moeten met plegers in gesprek, maar nog belangrijker is dat we met mannen in gesprek moeten gaan omdat mannen het beste mannen weten te bereiken", zegt Bokhove. "Als die elkaar kunnen overtuigen dat het helemaal niet stoer is om je vrouw in elkaar te slaan dan kunnen we het voorkomen."

Aanleiding voor het plan is onder meer de gewelddadige dood van het Rotterdamse meisje Humeyra. Zij werd ruim een jaar geleden door haar ex-vriendje op school doodgeschoten. Uit onderzoek bleek dat politie, justitie, Veilig Thuis en de reclassering totaal niet goed samenwerkten. Informatie over de stalking werd niet goed uitgewisseld.



Media

"Programma's als Veronica Inside helpen daar ook bepaald niet mee", zegt collega-wethouder Bert Wijbenga zelf tijdens een daaropvolgende discussie.

Over het ontstaan van het gepresenteerde manifest zegt de wethouder vervolgens: "Het is zo belangrijk dat dit plan er nu ligt. Na de moord op onder andere Humeyra kwamen er zoveel emoties los, dat dit echt een zware push heeft gekregen en we met veel partijen om de tafel zijn gaan zitten."

Olievlek

Het afgelopen jaar ging de eerder genoemde werkgroep het gesprek aan met verschillende zorginstanties en andere groepen die zich bekommeren om geweld tegen vrouwen. Ook ging men daarbij het gesprek aan met slachtoffers en nabestaanden. "Wat uit al die dialogen is gekomen, moet nu als een olievlek over Rotterdam worden verspreid", legt wethouder Judith Bokhove uit. "Nu is het zaak om hiermee door te pakken en er echt wat aan te doen."

"Misschien is het een idee om in voetbalkantines aandacht hiervoor te vragen?", aldus een toeschouwer richting wethouder Wijbenga, terwijl er ook cijfers worden gedeeld waaruit zou blijken dat zo'n 10 tot 15% van mannen vinden dat vrouwen 'erom vragen' als ze 's avonds laat alleen over straat lopen.

Er is zodoende nog veel werk aan de winkel volgens alle deelnemers en daarom zal elk halfjaar een bijeenkomst volgen rond het onderwerp waarbij om de zes maanden een andere instantie het voortouw neemt in de discussie. "Het doel is om nog steeds vooral aan de preventieve kant te werken aan dit probleem", besluit Bokhove, terwijl ook Wijbenga strijdbaar is. "Mocht het toch zover komen dat een vrouw slachtoffer wordt, moet de dader er vanuit kunnen gaan dat hij een zware tik op de vingers krijgt."