Hoe is het om Corona te heten? 'Ik ben het nu wel zat'

Met 321 besmettingen in Nederland is het coronavirus nog lang niet op zijn retour. Dat ervaart Corona van der Marel uit Hoek van Holland maar al te goed.

Zeker begin dit jaar, als het virus grotere proporties aanneemt, staat haar telefoon roodgloeiend. Het ene woordgrapje is nog 'leuker' dan het andere. Daar is ze nu wel klaar mee. "Zeker met al die doden en besmettingen wordt het minder leuk."

Grappen

Op een afspraak komen waar iedereen voor de gein een mondkapje draagt? De Hoekse Corona heeft het meegemaakt. Maar ook in de supermarkt is het raak. "Iedere keer hoor ik 'Corona, Corona' om mij heen. Dan kijk ik om, omdat ik denk dat het over mij gaat."

De uitbraak van het virus heeft voor Van der Marel ook een ander effect. "Vroeger had men het over Carola of Corina. Dat zei ik: 'Nee, ik ben Corona zoals het Mexicaanse biertje'. Nu hoef ik dat niet meer uit leggen, nu ben ik het virus."

COVID-19

Het liefste heeft Corona dat de media en de overheid het virus voortaan 'COVID-19' noemen, zoals de officiële term luidt.

"Maar goed, een tijdje terug had je kinderen die Isis heetten, dat was toen ook niet de allerleukste naam om te hebben. Ach, het waait wel over", reageert Corona luchtig.



