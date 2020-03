Hockeywedstrijden Oranje in Rotterdam afgelast door coronavirus

De hockeywedstrijden van Oranje tegen Nieuw-Zeeland en Australië zijn afgelast. De wedstrijden in de Pro League zouden eigenlijk over twee weken gespeeld worden in het stadion van HC Rotterdam. Na Australië heeft nu ook de hockeybond van Nieuw-Zeeland besloten om niet naar Nederland te komen vanwege het coronavirus.

Zowel de heren als de dames van Oranje moesten in actie komen in de FIH Pro Leaugue, een internationaal hockeytoernooi waarin de beste landen van de wereld strijden om de titel.

Supporters die kaarten hebben voor de wedstrijden in Rotterdam worden binnenkort ingelicht wat er met de wedstrijden en tickets gaat gebeuren. Op dit moment is nog niet bekend of de wedstrijden op een later moment gespeeld zullen worden.