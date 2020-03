Het weer: regen en stevige wind

Vandaag is het bewolkt met vanochtend perioden met regen en motregen, vanmiddag wordt het vanuit het westen droger. Met een middagtemperatuur van 13 graden is het vrij zacht. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig of hard, kracht 5 tot 7.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en regent het af en toe. Met een minimumtemperatuur van 9 graden is het erg zacht. De zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Morgen is het bewolkt en kan er in het zuiden van de regio af en toe lichte regen vallen. In het noorden van de regio kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De verwachting is onzeker omdat we aan de rand liggen van een regengebied ten zuiden van onze regio. Met een temperatuur van 13 graden blijft het vrij zacht. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind, kracht 4 of 5.

Vooruitzichten

Vanaf donderdag zien we een mix van zon en bewolking en valt er soms een enkele bui. Het wordt minder zacht met in de middag een temperatuur van 10 graden. Na het weekend gaat een hogedrukgebied zorgen voor stabiel en droog weer. Alleen is de spreiding in de temperatuur nog opvallend groot, dat heeft alles te maken met de lifgging van het hogedrukgebied.