Bestuurder onder invloed slingert over trambaan in Rotterdam-West en kan rijbewijs inleveren

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag het rijbewijs in beslag genomen van een beginnend bestuurder in Rotterdam. Hij had ruim vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed.

"Wanneer je met je wagen de trambaan gebruikt om thuis te komen, dan val je op", schrijft de politie. "Cameratoezicht kreeg de auto in het snotje toen deze al slingerend door het centrum van Rotterdam reed."

Op de Puntegaalstraat werd de wagen aan de kant gezet. Uit een ademanalyse bleek dat hij 425 microgram alcohol per liter in zijn blad had zitten. Voor een beginnend bestuurder is 88 microgram toegestaan.

"Zijn vrienden mochten verder naar huis lopen en de bestuurder ging met ons mee", schrijft de politie verder.

Lachgas

Een bestuurder van een andere auto werd op de Galvanistraat in Rotterdam aan de kant gezet. Die bleek hardleers te zijn.

"De bestuurder was in de middag al gecontroleerd toen bleek dat de wagen vol met lachgas gestopt was".

De eerste overtreding leverde de bestuurder al een paar processen-verbaal op. Maar in de nacht van maandag op dinsdag zagen agenten hem weer rijden. Opnieuw kreeg hij een proces-verbaal.