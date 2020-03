Tien jaar geleden: de vermissing van en de moord op het Dordtse meisje Milly

Het voorval schokte heel Nederland: een meisje van 12 dat om het leven wordt gebracht door een politieagent. Dinsdag is het precies tien jaar geleden dat het meisje als vermist werd opgegeven in Dordrecht.

Het lijkt een normale woensdagmiddag, op 10 maart 2010. Milly Boele is met haar moeder aan de telefoon, aan het einde van de middag. Tijdens dat gesprek zegt ze dat er wordt aangebeld. Ze vraagt haar moeder of ze even later terug kan bellen. Dat gesprek komt er nooit.

Voor de deur staat Sander V., een politieagent, die enkele deuren verderop woont. Hij vraagt het meisje of ze komt kijken, want hij heeft kleine katjes thuis.

Enkele uren later wordt Milly als vermist opgegeven. Er volgt zelfs een Amber Alert, toen nog een redelijk nieuw systeem. Het levert niets op. Het onderzoek wordt niet geholpen door het feit dat Milly niet vertelde wie er voor de deur stond.

Een paar dagen later komt het onderzoek in een stroomversnelling als politieagent Sander V. zich meldt bij de politie. Er begint een zoektocht in de achtertuin van zijn woning, tientallen meters van het huis van Milly. Daar wordt het lichaam gevonden, begraven in de achtertuin.

'Duivelswerk'

De zoektocht rondom het huis van Milly trekt dan al een paar dagen behoorlijk wat bekijks. Als dan bekend wordt dat haar lichaam is gevonden, zorgt dat voor geschokte reacties.

"Heel bizar en ook verschrikkelijk dat zo'n meisje een week zoek is en dat gebeurt ook nog eens door iemand die voor de overheid werkt", zegt een van de mensen in de straat. "Of hij nou psychisch in de war is of iets anders, maar dit is heel triest gewoon."

"Ik heb er geen woorden voor", zegt een ander. "Ik vind het triest voor de familie, maar het is ook triest voor de politie. Een jongeman van 26 jaar. Die heeft de opleiding gehad. Die heeft ervaring. En dat het kind dan begraven wordt in de tuin. Dan ben je toch bezeten? Dit is duivelswerk."

Een stille tocht wordt door duizenden mensen bezocht. De opkomst is zo groot, dat de mensen die achteraan in de stoet lopen niets meer meekrijgen van de toespraak die de broer van Milly houdt niet meer horen.

Sander V. wordt veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij zit nog vast.

Het huis van Sander V. wordt vrij snel verkocht. Ook de familie Boele woont niet meer in de Schuilenburg in Dordrecht. Er staat nog wel een monumentje met een songtekst van I'll be Missing You van Puff Daddy en Faith Evans.

Every step I take, every move I make

Every single day, every time I pray

I'll be missing you

Thinkin' of the day, when you went away

What a life to take, what a bond to break

I'll be missing you