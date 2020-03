Treinverkeer Dordrecht-Sliedrecht weer op gang na botsing

Een trein van de MerwedeLingelijn is dinsdagmorgen in Dordrecht in botsing gekomen met vuilniswagen. Het ongeluk gebeurde op de spoorwegovergang bij het Halmaheiraplein. Het treinverkeer heeft drie kwartier stilgelegen.

De vuilniswagen is alleen aan de achterkant geraakt en heeft blikschade, meldt de brandweer. De wagen kwam stil te staan op de spoorwegovergang, door de drukte die is ontstaan door de afsluiting van de Wantijbrug (N3).

Door de eerdere problemen in combinatie met de werkzaamheden op de N3 is er dinsdagmorgen sprake van extreme drukte in Dordrecht, met name in de wijk Stadspolders.