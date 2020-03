In Hardinxveld-Giessendam is het vijfde geval van een coronabesmetting vastgesteld. De patiënt heeft geen contact gehad met de familie waar eerder het coronavirus werd aangetroffen.

De patiënt is in Noord-Italië geweest en zit in thuisisolatie. Over de leeftijd en het geslacht doet de GGD ZHZ geen verdere informatie geven.

Na Rotterdam, met veertien patiënten, is Hardinxveld-Giessendam de gemeente met de meeste coronabesmettingen in onze regio.