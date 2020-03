Ronald Schneider wethouder in Albrandswaard

Ronald Schneider, oud-wethouder in Rotterdam, wordt voorgedragen als wethouder voor Leefbaar Albrandswaard. Het voormalig raadslid voor Leefbaar Rotterdam krijgt daar de portefeuille ruimtelijke ordening en wonen.

Schneider trad in 2017 af als wethouder, net voor het debat over het dossier Waterfront. Een vader en zoon van een aannemersbedrijf vroegen miljoenen van de gemeente Rotterdam voor de verbouwing van het pand in Rotterdam, maar hielden een groot deel van het geld voor zichzelf.

Schneider zegt in een persbericht: "Ik kijk er echt naar uit om aan de slag te gaan in Albrandswaard. De overstap van een grote stad naar een kleinere gemeente lijkt misschien op het eerste gezicht wat ongewoon, maar juist de kortere lijnen spreken mij erg aan. Voor mij zijn samenwerken en bereikbaar zijn voor je inwoners twee belangrijkste factoren in je werk als wethouder."

In Albrandswaard volgt Schneider Bas Boender op. Die legde zijn functie eind januari neer. Boender voelde zich minder thuis in het politieke debat dan hij vooraf had ingeschat.

De benoeming van Schneider staat gepland op 30 maart. Hij zegt