Schiedams tamboer- en majorettekorps zoekt dringend nieuwe oefenruimte

De vereniging ging in 2017 al op zoek naar een nieuw clubgebouw en kon toen tijdelijk in basisschool De Regenboog oefenen. Daar moeten de 35 leden binnen een paar maanden weer uit. De school wordt gesloopt en dat is goed zichtbaar.

Verschillende ramen van de school zitten met houten platen dichtgetimmerd. Met Oud en Nieuw zijn ze ingegooid, afgelopen nieuwjaarsnacht is er zelfs brand gesticht. Er is ook al een paar keer ingebroken.

Zoektocht

De vereniging zegt 47 alternatieve locaties te hebben voorgesteld aan de gemeente, maar voor geen daarvan kwam toestemming.

"We zoeken een ruimte waar we met de hele vereniging in kunnen", legt voorzitter Johan van Alphen uit. "Het mag een heel kaal gebouw zijn. We kunnen het zelf inrichten, als we maar ergens ruimte hebben waar we fatsoenlijk onze dingen kunnen doen."

Dat betekent verschillende repetitieruimtes, voor blazers en voor de trommels. "De grote trommels geven een hard geluid, die moeten zeker ruimte hebben. We moeten apart kunnen oefenen, want we hebben ook leerlingen", voegt penningmeester Carolien van Alphen-Moerer toe.

De vereniging heeft tientallen oude clubgebouwen, loodsen en tijdelijke ruimten aangedragen bij de gemeente Schiedam, maar voelt zich niet gehoord. "Er zit overal wel een maar aan. Ze zien ons niet, we zijn te klein", zegt Carolien gefrustreerd. Juliana bestaat volgend jaar 70 jaar en heeft boekingen tot ver in 2020.

Donderdag praat Juliana met de gemeente Schiedam. Die heeft acht jaar geleden al eens geholpen met een tijdelijk gebouw, toen de vereniging uit het oude pand moest.

Deellocatie

"Het is niet de taak van de gemeente om een locatie te vinden, maar we willen wel meehelpen. Dat hebben we ook gedaan", zegt een woordvoerder van de gemeente. "We hebben gekeken naar het gemeentelijke bestand van panden, maar daar zat niks tussen."

De voorwaarden van de vereniging maken de zoektocht naar een pand niet makkelijk, volgens de gemeente. Er moet bijvoorbeeld flink wat geluid gemaakt kunnen worden zonder overlast te veroorzaken. Ook heeft de club met 35 leden geen onbeperkt budget.

De meest realistische optie is wat de gemeente betreft een combi-locatie met een andere club. "We kunnen geen garanties geven, maar wel meekijken. Als er een andere organisatie is die zegt: we hebben plek, dan kunnen we daar een rol in spelen. We hebben meer contacten met andere organisaties dan Juliana. Dat kan het versnellen."