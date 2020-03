Luister Radio Rijnmond en win kaarten voor Popfestival Ode in Ahoy

Het moet een eerbetoon aan alle grote muzieklegendes worden: popfestival ODE. In het weekend van 21 en 22 maart vindt de eerste editie plaats in Rotterdam Ahoy en Rijnmond geeft 5x2 kaarten weg.

Luister dinsdag naar Radio Rijnmond, want tussen 13:00 uur en 16:00 uur hoor je van presentator Ruud de Boer hoe je de kaarten kunt winnen.

Met muziek van The Beatles, ABBA, Pink Floyd en Queen kan het alleen een feestje worden. Dat bevestigt presentator Eric Corton: "Het moet een bijzonder popfestival worden, met bekende nummers van de crème de la crème uit de muziekgeschiedenis."

Het festival moet een 'fascinerende' reis worden, dwars door vijftig jaar popmuziek. Tien cover- en tributebands spelen de grootste wereldhits: "Muziek van grote legendes die niet of nauwelijks meer live te zien zijn", vertelt Corton.

In 2020 is het vijftig jaar geleden dat in Rotterdam het 'legendarische' Holland Pop Festival plaatsvond, volgens de organisatie een mijlpaal in de Nederlandse popgeschiedenis. Bij het festival in het Kralingse Bos trad onder meer Pink Floyd op.

Naast de muzikale programmering is er ook een foto-expo, silent disco, bioscoop met muziekdocu's en een popquiz.