Gözübüyük scheidsrechter bij Rotterdamse stadsderby

Serdar Gözübüyük is dinsdag aangesteld als scheidsrechter van de Rotterdamse derby Sparta-Feyenoord.

Het is niet de eerste keer dat de Haarlemmer het Rotterdamse onderonsje fluit. In het seizoen 2017/2018 leidde Gözübüyük ook al Sparta-Feyenoord. Dat duel op Het Kasteel eindigde in een 7-0 overwinning voor Feyenoord.

In Radio Rijnmond Sport hoef je zondag niets te missen van Sparta-Feyenoord. De wedstrijd begint om 12:15 uur. Sinclair Bischop en Ruud van Os zijn de commentatoren op Het Kasteel.