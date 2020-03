Taakstraf voor dodelijke aanvaring Nieuwe Maas definitief

De straf van de Duitse schipper die is veroordeeld voor dood door schuld na een aanvaring met een pleziervaartuig op de Nieuwe Maas bij Ridderkerk, blijft staan. De schipper had bezwaar gemaakt tegen zijn taakstraf van 171 uur, maar dat heeft de Hoge Raad woensdag verworpen.

De schipper van motortanker Werner Reich voer op 16 oktober 2013 met flink verschil in snelheid tussen twee motorjachten door om ze in te halen, zonder te waarschuwen met een geluidssignaal. Door de boeggolf van zijn schip kwam een van de plezierjachten, de Bolero, dwars voor de boeg van de Werner Reich. De Bolero kapseisde en werd overvaren.

Van de opvarenden, een Zwitsers echtpaar met hun dochter, overleefde alleen de dochter de aanvaring.

De schipper is vervolgd voor dood door schuld, omdat hij zijn inhaalmanoeuvre niet aankondigde en ook niet heeft gekeken of de schipper die hij inhaalde hem aan zag komen.

Het Gerechtshof in Den Haag legde in april vorig jaar een taakstraf op van 171 uur. De verdachte stelde beroep in cassatie in, maar volgens de Hoge Raad is alles volgens de regels verlopen. Daarmee is de veroordeling tot 171 uur taakstraf definitief.