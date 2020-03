Primeur in de regio: binnendrone ingezet bij brand

"De drone werd ingezet om een soort tussenetage te inspecteren", legt Robert Heinecke van de Gezamenlijke Brandweer uit. "Er zat daar een houten vloer en door de brand was het totaal niet veilig om daar mensen naar binnen te sturen. Als we daar zelf op waren gaan staan was het mogelijk ingestort. Door de drone in te zetten konden we toch een kijkje nemen om te zien waar er nog inzet nodig was."

Volgens Heinecke worden er al langere tijd drones ingezet in onze regio, maar de binnendrone was tot dusverre ongebruikt. "Het was meteen een teken dat het nuttig en effectief is om zo'n drone te gebruiken. Op de beelden zie je ook dat er nog een kleine brandhaard is. Die wetenschap gebruik je dan om de brand verder aan te pakken."

De binnendrone heeft naast verlichting ook nog een warmtecamera om beelden te maken.