'Veroordeling Mark de J. kan in stand blijven'

Laat de straf voor de Rotterdamse tenniscoach Mark de J. voor de moord op Koen Everink in stand. Dat is het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. De J. kreeg vorig jaar twintig jaar cel opgelegd voor de moord op Koen Everink.

Het gerechtshof acht, net als de rechtbank, bewezen dat de Rotterdammer de zakenman in 2016 met messteken om het leven heeft gebracht.



De J. ging daarop in cassatie en zijn advocaat vroeg de Hoge Raad om de uitspraak te vernietigen. De advocaat is onder meer van mening dat het hof ten oprechte verzoeken voor nader onderzoek heeft afgewezen.

De advocaat-generaal is van mening dat het hof voldoende voorgelicht was over de zaak en dat nader onderzoek niet nodig was. Zo heeft de rechtbank vier deskundigen gehoord en kon de advocaat van De J. vragen stellen aan dit viertal. De advocaat bracht daarnaast zelf twee deskundigenrapporten in.

De Hoge Raad zelf moet nog uitspraak doen in deze zaak. Dat gebeurt naar verwachting eind april.