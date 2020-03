Ook Hollandse Delta wil zuiveringsheffing voor iedereen 'verplichten'

Mensen die nu onvoldoende geld hebben om rond te komen, kunnen vragen om in aanmerking te komen voor het kwijtschelden (= niet betalen) van de waterschapslasten. In het gebied van Hollandse Delta (Voorne-Putten, Rotterdam-Zuid, Dordrecht, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee) ging het in 2018 om 36.650 kwijtscheldingen. Dat is ruim zes procent van alle aanslagen.

'Vervuiler betaalt'

De bedrijven die in de vergadering (de raad) van Hollandse Delta zitten vinden dat het dragen van de lasten eerlijker moeten worden verdeeld. Daarom zou de kwijtschelding van de zuiveringsheffing moeten worden geschrapt. Die wordt volgens de partij geheven vanwege het principe 'de vervuiler betaalt'. De andere twee onderdelen van de waterschapsbelasting, watersysteem- en wegenheffing, zijn gebaseerd op solidariteit en profijt.

Het schrappen van het kwijtschelden betekent dat arme alleenstaanden 60 van de 180 euro zelf moeten betalen. Gezinnen in dezelfde situatie moeten 180 van de 300 euro betalen.

Van de andere belastingbetalers profiteren alleenstaanden en gezinnen nauwelijks. Zijn gaan er een paar euro op vooruit als de kwijtschelding wordt geschrapt. Bedrijven hoeven daarentegen 30 euro of misschien wel 1350 euro minder te betalen.

De partij Water Natuurlijk noemt het voorstel van de bedrijven oneerlijk. De vergadering van het waterschap neemt uiteindelijk op 25 maart een besluit over het kwijtschelden.