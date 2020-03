Rotterdamse zangeres Mingue baalt: 'We komen elkaar alleen maar in Amsterdam tegen!'

Rotterdamse dancescene: 'We komen elkaar alleen maar tegen in Amsterdam'

De Rotterdamse zangeres Mingue, die sinds een paar jaar furore maakt in de internationale housescene en met haar househits online miljoenen luisteraars trekt, is het zat. De dancewereld in haar stad moet zich veel meer verenigen, vindt ze.

Nu is die volgens haar weliswaar zeer succesvol, maar ook nog los zand: Rotterdamse betrokkenen komen elkaar vooral elders tegen. "Er zijn zoveel Rotterdammers succesvol in de dance, op allerlei manieren", vertelt Mingue. "Van producers tot muzikanten. Maar we zien elkaar hier nooit! En dat moet anders."

Daarom houdt ze dinsdagavond in Bar Jigger op de Rotterdamse Hoogstraat de eerste Rotterdamse danceborrel. Voor professionals vooral, zodat ze elkaar eindelijk eens ontmoeten op eigen bodem. "Want we komen elkaar nu vooral tegen in Amsterdam. Het is zo'n internationale scene waar we in werken. Het Amsterdam Dance Event, alle studio's in Hilversum."

Rotterdam zou daarbij bijna over het hoofd worden gezien. "Maar zelfs hele grote namen werken in deze omgeving. Van Afrojack tot Ferry Corsten."

Afrojack

Mingue speelde al langer met het idee om een borrel te organiseren, vertelt ze. "Ik ben een echte Rotterdamse. Drie, vier jaar geleden ben ik in de dancescene gaan werken."

Ze bleek niet de enige, maar kwam daar pas later achter. "Toen kwam ik er achter dat veel anderen in deze scene ook in Rotterdam wonen."

Uit de eerste editie van deze netwerkbijeenkomst moet daarom 'nog meer samenwerking' voortkomen. Zelf geeft ze alvast het goede voorbeeld. "Ik organiseer dit met twee andere producers. De een heeft miljarden streams op zijn naam staan, de ander toert de hele wereld rond. Ik heb ook al met ze samengewerkt."