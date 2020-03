Weer een blessure bij keeper van FC Dordrecht

Mike Havekotte in actie op de training van FC Dordrecht

Eerder dit seizoen maakte FC Dordrecht al gebruik van doelmannen Ramón ten Hove, Petar Stoskovic, Andries Noppert en Havekotte. Ten Hove voldeed als huurling niet aan de Krommedijk en werd teruggestuurd naar Feyenoord. Noppert en Stoskovic waren al geblesseerd en daar is Havekotte nu bij gekomen. Vlot zat de afgelopen weken al op de bank van FC Dordrecht.

Naast Havekotte is er ook een blessure voor Ian Smeulers. Hij hield afgelopen vrijdag een blessure over aan het duel bij hekkensluiter Helmond Sport.

Wehrmann

FC Dordrecht kan vrijdag tegen Jong AZ ook niet beschikken over Jordy Wehrmann. De gehuurde middenvelder van Feyenoord kreeg tegen Helmond Sport een rode kaart vanwege een handsbal. Wehrmann is daarom één duel geschorst.

Het duel FC Dordrecht-Jong AZ begint vrijdag om 20:00 uur en is live te volgen via de livestream van Radio Rijnmond Sport op onze website en in de Rijnmond-app.