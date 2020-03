Beloning van 15 duizend euro voor gouden tip dodelijke steekpartij Spijkenisse

Justitie in Rotterdam looft een beloning van 15 duizend euro uit voor de gouden tip voor het oplossen van de dood van Robby Klomp. De 43-jarige Rozenburger werd op maandag 23 december doodgestoken op de Lijnzaaddreef in Spijkenisse. Het onderzoek heeft nog geen concrete aanwijzingen opgeleverd.

Het slachtoffer was die avond op visite bij vrienden in de wijk de Akkers. Eén van de andere gasten ging rond 23:30 uur naar huis. Toen die persoon bij zijn woning aankwam, trof hij een paar onbekende, vervelende gasten aan.

Kloppen

"Bij hem wordt even later op de ramen en deur geklopt. De bekende vertrouwt het niet en belt de vrienden of ze hem kunnen helpen. Robby en een vriend gaan erheen", vertelt onderzoeksleider Joyce Thani van de politie.

"Robby en een vriend zien een paar mannen bij de schutting van het huis en roepen dat ze weg moeten gaan. De mannen rennen weg en stappen in een donkere auto", vervolgt Thani. De mannen stappen later weer uit. "Terwijl de vriend van Robby wegrent om de politie te bellen, blijft Robby achter en wordt neergestoken. De auto rijdt de wijk uit. Robby overlijdt korte tijd later."



Getuigen

De politie sprak met getuigen die zeggen dat het gaat om vier licht getinte mannen, allen ongeveer 20 jaar. Twee van hen droegen een jas met een bontkraag.

De politie vermoedt dat het viertal wegreed in een donkere Seat, vermoedelijk het type Leon of Ibiza. De camerabeelden, verzameld in de wijk, zijn niet duidelijk genoeg. Merk en kenteken zijn moeilijk te traceren.



In de buurt waar de steekpartij gebeurde, zijn al meerdere incidenten geweest. De politie heeft het dan over de Rammenasdreef in Spijkenisse. "We weten inmiddels dat de bewoner van het pand, waar een aantal mannen die avond voor de deur stond, allerlei mensen geregeld onderdak aanbood”, legt Thani uit. "Uiteraard hebben we daarover met hem gesproken, maar we willen ook een beroep doen op buurtbewoners in Spijkenisse."