She who is brave, is free

Nina ging in gesprek met een Rotterdamse vrouw met ballen: Siham Amghar (24), rising star in de poëzie én moeder van dochtertje Dihya.

Siham wil door middel van haar stem en veelal erotisch getinte gedichten, seksualiteit

bespreekbaar maken. In het bijzonder bij de Marokkaanse gemeenschap. Daar moet je

ballen voor hebben, vinden wij. Siham schrijft momenteel haar eigen dichtbundel en treedt veel op.

Tijdens Internationale Vrouwendag stond zij op het podium in de Arminius kerk voor

Unboxing Rotterdam: “Onze programmering staat in het teken van emancipatie en

empowerment voor ALLE Rotterdammers, ongeacht culturele achtergrond, religie of gender. Wij streven naar gelijkwaardige posities tussen mensen.”

