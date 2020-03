Diner voor Ronald McDonald Huis op de middenstip van De Kuip

Samen dineren op de middenstip in De Kuip of op 125 meter hoogte bij het Havenbedrijf Rotterdam om het Ronald McDonald Huis te steunen. Dat kan tijdens de actie ‘You Never Eat Alone’.

Het evenement vult zeven avonden met exclusieve diners op unieke Rotterdamse locaties, zoals op 28 mei in de hal van Rijnmond.

Middenstip

"We zijn echt op zoek gegaan naar een hele bijzondere week en gingen met een groep bevlogen Rotterdammers naar de tekentafel voor een plan", zegt Jeroen Wolfs van Compagnon Event op Radio Rijnmond.

"Je kunt zeven dagen lang op unieke plekken in de stad dineren op plekken waar je doorgaans niet kunt komen. We trappen maandag 25 mei af in de Kuip met echt een zeer bijzonder walking diner. Met een amuse op de middenstip."

RET-remise

De dag daarna gaan de eters naar de RET-remise aan de Kleijweg, waar dag en nacht gewerkt wordt aan het onderhoud van de trams.

"Daar krijg je ook een blik achter de schermen. We gaan ook achter de damestassen zitten in de Bijenkorf en op 125 meter hoogte bij het Havenbedrijf Rotterdam. Op al die locaties bieden we een 4-gangen diner aan."