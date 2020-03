Onderzoek naar witwassen leidt tot acht aanhoudingen

Bij een grote actie in juni vorig jaar doorzocht de politie woningen en bedrijfspanden in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Reeuwijk, Amstelveen, Eindhoven en Riel. Toen werd niet alleen beslag gelegd op administratie, auto's, luxe goederen en contant geld, maar ook op een woning in Rotterdam en een luxueus verbouwd pand in Capelle aan den IJssel.

Het onderzoek ging hierna verder en leidde dinsdag en vorige week tot de aanhouding van de acht verdachten. Twee van hen zitten nog vast.