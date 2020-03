Zorgen over verdwijnen huis-aan-huisbladen

Minister Slob wil snel om tafel met de wethouders van de gemeenten die een JA-JA-sticker overwegen. Met de sticker willen de gemeenten de papierverspilling tegengaan. Alleen wie zo'n ja-ja-sticker op de deur heeft krijgt nog reclamedrukwerk of huis-aan-huiskranten in de bus.

Uitgevers van de kranten vinden dat slecht voor de lokale journalistiek. Minister Slob is dat met hen eens. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van de huis-aan-huisbladen.

"Een vitale lokale democratie is van groot belang en lokale journalistiek draagt daar aan bij", aldus Slob. "Zonder de lokale journalistiek bereikt nieuws over lokale aangelegenheden de burger niet of nauwelijks, omdat hier op regionaal en landelijk niveau (bijna) geen aandacht voor is."

De minister roept de wethouders op om andere manieren te zoeken die het papierafval in de gemeente kunnen terugdringen.



De gemeente wilde het zogeheten opt-in systeem per 1 april dit jaar invoeren. Alleen mensen die een JA-JA sticker op de deur hebben geplakt, krijgen in zo'n geval nog reclamefolders in de bus. Nu moeten Rotterdammers nog een NEE-NEE sticker op de brievenbus hebben om folders te weren.

Reclameondernemers stapten naar de rechter om uitstel van de maatregel te eisen. De rechter heeft geoordeeld dat de ondernemers twintig maanden de tijd moeten krijgen om zich voor te bereiden op het te verwachte verlies aan inkomsten.