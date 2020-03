Rotterdammer in Milaan: 'Er is geen lol meer aan'

Erik in Milaan in lockdown

Het plein voor dé toeristische trekpleister van Milaan? Nagenoeg leeg. Het nabijgelegen winkelcentrum? Slechts een stelletje dat foto's aan het maken is. Erik uit Rotterdam ziet dat het leven in Milaan momenteel nagenoeg stilstaat door het coronavirus. "Ik fietste net een rondje, maar dat was heel somber."

De vriendin van Erik werkt in de Italiaanse stad. Daarom is de Rotterdammer regelmatig in Milaan te vinden. Maar zo druk als de stad normaal is, zo rustig is het nu het land al meer dan tienduizend coronabesmettingen telt. Voor heel Italië geldt dat enkel noodzakelijke reizen mogen plaatsvinden, maar voor grote delen van Noord-Italië geldt een negatief reisadvies.

"Winkels zijn open en het personeel wacht op klanten, maar de mensen komen niet", zegt Erik op Radio Rijnmond. "Ik keek net bij de Duomo (de dom in Milaan, red.), maar ook daar is nu vrijwel niemand te bekennen. Je merkt gewoon dat winkeliers, horeca en de hospitality het zwaar te verduren hebben."

Erik vertelt over de regels die momenteel gelden. "Je moet in cafés een meter van elkaar kunnen zitten. Gezellig een koffietje aan de bar drinken mag niet meer. Het is eigenlijk zo erg, dat het de ondernemers onmogelijk wordt gemaakt om nog open te zijn. Er schijnen zelfs controles te zijn en er worden enorme boetes uitgedeeld. Er is geen lol meer aan."

Ook hij en zijn vriendin merken de consequenties van het coronavirus. "Mijn vriendin is hier vorige week volledig naartoe verhuisd, maar het verhuisbedrijf wilde hier niet naartoe rijden", legt hij uit. "Agenten kunnen nu al aan mensen vragen waar ze heen gaan en met welk doel. Werken of boodschappen doen kan, maar leuke bezoekjes niet."

Maar hier blijft het niet bij, verwacht Erik. "Ik hoor geruchten dat ze een straatverbod willen gaan opzetten. Als je me over een week terug zou bellen, denk ik dat het nog veel drastischer is."