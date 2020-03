A20 drie keer in top-10 files

Maar niet alleen daar kwamen ze in de file. De A20 staat nog twee keer in de file top-10, op plek 3 en 5, gevolgd door de A27 tussen Noordeloos en Lexmond. Dat blijkt uit de nieuwe Rapportage Rijkswegennet van minister Van Nieuwenhuizen.

In totaal stonden we met z'n allen 14 procent vaker in de file dan het jaar ervoor. Over een jaar gezien, is de filezwaarte (lengte x duur) in heel Nederland gestegen van 11,6 naar 13,3 miljoen kilometerminuten.

Oorzaak is de toegenomen drukte op de weg, gevolgd door ongelukken.