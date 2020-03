Thea, Gerard en Anneke zitten op tabletles in de oude stookruimte van hun flat in Rotterdam-Ommoord

Tachtigplus in Rotterdam-Ommoord gaat digitaal in oude stookruimte

Snapchatten, een appje sturen, tiktokken, in de cloud werken. De digitale wereld wordt vaak ongrijpbaar hoe ouder je wordt. In Rotterdam-Ommoord willen tachtig- en negentigplussers met hun tijd meegaan en 'connected' blijven.

De oude ketelruimte in hun flat kwam vrij vanwege de overstap naar stadswarmte en in die ruimte zitten ze nu op smartphone- en tabletles. De cursus is razend populair.

Aantekeningenboekjes

Als leergierige jonkies zitten ze met hun smartphone en tablet aan tafel en kijken aandachtig naar de uitleg van de 22-jarige Gino. De brilletjes, de handgeschreven aantekeningenboekjes en de rimpels verraden dat leerstof niet meer zo makkelijk met de paplepel naar binnen gaat. Ze zijn 83 jaar, 88 jaar en de oudste is zelfs 94 jaar. En ze scrollen, swipen en tikken op hun smartphone maar die doet nog lang niet altijd wat ze willen. "Hoe kom ik nou ook weer op die whatsapp", vraagt de 83-jarige Thea. Ze worstelt zich door het aanraakscherm van haar smartphone heen. "Ik heb dat ding net veertien dagen, dan is het niet zo makkelijk."

Haar man Gerard, ook 83 jaar, wil handiger worden met de tablet. "Zo nu en dan lukt het niet", zegt hij met een goed gevoel voor understatement en hij blijft tikken op het scherm. "Maar hij heeft er niet veel zin in."

Veel aanmeldingen

De bewoners van de flat in de Söderblomplaats zijn zelf met dit initiatief gestart. "Maak dat je niet afhankelijk wordt, zorg dat je de wereld binnenhaalt, dat je zelf je boodschappen kan bestellen, en een appje naar elkaar kan sturen of het goed gaat", zegt initiatiefnemer Margo Odijk. Zij is bewoner en actief voor de Vereniging van Eigenaren van de flat aan de Söderblomplaats. Dat oudere bewoners 'connected' blijven is ook handig voor een levendige buurt

"Ik hoefde echt niet te lobbyen, de aanmeldingen blijven stromen", zegt initiatiefnemer Margo van Odijk over het grote animo onder de ouderen in Rotterdam-Ommoord. Via de nieuwsbrief van de Vereniging van Eigenaren is de tabletcursus aangekondigd.

Leercurve

Docent Gino is geboren en getogen in het digitale tijdperk en hij heeft veel geduld voor de leerlingen die de digitale stof wat traag verwerken. "Geduld en niet gestrest raken is wel belangrijk", zegt hij. De groepen zijn klein waardoor er individueel voldoende aandacht is. Hij is ervan overtuigd dat ze de basis nog goed kunnen leren en aangenaam verrast door de leercurve van zijn oudere leerlingen. "Het gaat tot nu toe prima, we krijgen goede reacties, iedereen volgt de les trouw, en ze maken grotere stappen dan ik had verwacht."

"Ik blijf gewoon proberen want er kan niet veel misgaan. En niet alles lukt me", zegt de 88-jarige Anneke Flôrke er gelijk achteraan. "En dan ben ik blij dat ik het hier kan vragen."

Ketelhok

De overstap van aardgas naar stadswarmte bleek een uitgelezen kans om te starten met tabletschool voor tachtigplussers in de flat. "Daardoor kwam de stookruimte kwam vrij waar vroeger de ketels stonden", vertelt bewoner Margo. Het ketelhok had wel een opknapbeurt nodig. "We hebben alles dicht gemaakt, nieuwe vloer erin, een keukenblok van een bewoner geplaatst, de stoelen en tafel hebben we ook gekregen en nu is ie geschikt voor vergaderingen en de tabletles."

Ook het leslokaal is aangesloten op stadswarmte. "Je voelt het, het is heerlijk warm, en een must want die oudjes willen wel warme beentjes", zegt Margo lachend.

Al met al hebben de bewoners van de flat in Rotterdam-Ommoord een win-win-situatie voor zichzelf gecreëerd. Ze zijn duurzamer gaan stoken en koken, en krijgen er een lesruimte voor de digitale oudere voor terug. Stapje voor stapje maken ze vorderingen maar de digitale trukendoos opentrekken, zijn ze nog niet van plan. "Nee we gaan niet online boodschappen bestellen", zegt de 83-jarige Gerard. "Zo lang we het nog kunnen, doen we de boodschappen zelf op de fiets." Met deze cursus is hij wel voorbereid op de toekomst. "Je moet voorbereid zijn voor als het straks niet meer gaat, zo is dat."