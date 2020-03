Gewonden bij crash Erasmusbrug

De bestuurder verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur en knalde in volle vaart tegen een paal van de trambovenleiding aan.

De vier inzittenden zijn in ambulances naar het ziekenhuis vervoerd. Ook een traumateam kwam ter plaatse om medische hulp te verlenen.

Door de aanrijding is het tramverkeer van lijn 23 en 25 gestremd. Volgens de politie zal er bij de bestuurder een bloedproef worden afgenomen om te bekijken of hij onder invloed was.