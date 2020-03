Feyenoord City: brand maar los met je vragen

Het ontwerpbestemmingsplan voor Feyenoord City is sinds eind februari voor iedereen in te zien. Hierin staat onder andere wat er gebouwd mag worden en op welke plek. Het is best lastige materie voor een leek. Daarom werden er maandag en dinsdag openbare informatiebijeenkomsten georganiseerd in het Maasgebouw van de Kuip.

Deskundigen van Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, maar ook van de gemeente Rotterdam, het Office for Metropolitan Architecture (OMA) van Rem Koolhaas en LOLA Landscape Architects waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

"Het bestemmingsplan is een heel technisch en abstract stuk. Dus wat we doen is uitleggen wat onze plannen zijn en dat deze in een bestemmingsplan zijn opgenomen en hoe dit gaat werken", legt Rob de Jong de bestuurder van Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas uit.

Zorgen

Er waren veel omwonenden op de bijeenkomst. "De mensen die ik tot nu toe heb gesproken zijn enthousiast over ons gehele plan, over de impuls van Rotterdam-Zuid en over de woningen die komen."

De Jong vertelt dat er ook mensen zijn die het spannend vinden en zich zorgen maken. "Ja, maar dat gebouw tegenover mijn woning, hoe wordt dat nu?", vervolgt De Jong.

Niet alleen de woningen, maar ook het nieuwe stadion blijkt een belangrijk agendapunt voor veel aanwezigen. De vraag die opspeelt bij hen: "Is het nieuwe stadion wel zo mooi fijn als het huidige stadion is?"

Jouw mening telt

Tot en met 9 april heeft iedereen de mogelijkheid zijn visie op het ontwerpbestemmingsplan voor Feyenoord City mondeling of schriftelijk kenbaar te maken. "Dit wordt verwerkt in het definitief vast te stellen plan door de gemeenteraad in oktober. En erna kun je eventueel nog bezwaar maken."

De plannen voor het nieuwe stadion moeten nog worden uitgewerkt door Feyenoord. Of het stadion er echt komt wordt volgend jaar pas duidelijk.