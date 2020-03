Hockeybond schrapt duel HC Rotterdam in Eindhoven vanwege coronavirus

In navolging van de afgelasting van de eredivisiewedstrijden in Noord-Brabant heeft ook de hockeybond besloten om wedstrijd te schrappen. Bijvoorbeeld het duel van HC Rotterdam in Eindhoven tegen Oranje-Rood.

Steeds meer evenementen gaan op slot vanwege het coronavirus. "Het zijn dingen buiten onze controle," zeggen ze bij HC Rotterdam.

Geen interlands

Eerder werd al bekend dat hockeywedstrijden van Oranje in de FIH Pro League wel worden afgelast vanwege het coronavirus. Zo gaan de interlands tegen Nieuw-Zeeland, die eigenlijk in Rotterdam gepland stonden, niet door.

"Dat is natuurlijk zonde, het waren prachtige wedstrijden geweest", vindt Manenschijn. "Maar het is wel begrijpelijk, die jongens willen in de voorbereiding op de Olympische Spelen natuurlijk niet ziek worden. Je wil ook niet het virus overbrengen op oudere familieleden die daardoor in de problemen komen."

Olympische Spelen

Nu er zoveel grote sportevenementen sneuvelen, kijkt menig sportliefhebber met grote vrees naar de volle sportzomer die eraan zit te komen. Onder meer met de Olympische Spelen in Tokio. "Ik hoop van harte dat die doorgaan, mits het veilig is", vertelt Hertzberger. "Gezondheid gaat boven alles, maar niemand wil natuurlijk denken aan een scenario dat de Spelen niet doorgaan. Maar het is nog ver weg."

Van Dam vult aan: "Het heeft geen zin om ermee bezig te zijn. We hebben er geen controle over en het enige dat we kunnen doen is afwachten, optimaal voorbereiden en doen alsof alles doorgaat."

Spelers hadden wel willen spelen

Stonden de spelers van Rotterdam al niet te springen om naar Eindhoven af te reizen? "Ik dus wel, ik wil heel graag spelen en het is een mooie wedstrijd", vertelt Thijs van Dam. "Het zijn dingen buiten onze controle, als we er uiteindelijk toch niet heen mogen dan is dat zo."

Ook coach Albert Kees Manenschijn had geen vrees voor het duel in Eindhoven. "Ik ben de afgelopen winter de hele wereld over geweest, voor Noord-Brabant ben ik niet bang."

De hockeybond denkt er dus anders over en heeft de wedstrijd geschrapt. Bekijk hieronder onze reportage toen dit nog niet bekend was.