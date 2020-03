Het weer van vandaag: wisselend

Vanochtend is het bewolkt met eerst nog wat lichte regen of motregen. Vanmiddag kan de zon af en toe tevoorschijn komen en blijft het droog. Het wordt 13 graden en er staat een matige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en gaat het af en toe regenen. De zuidwestenwind neemt toe tot krachtig en aan zee tot hard, windkracht 6 of 7. Ook bestaat er aan zee kans op zware windstoten tot 80 km/u. De temperatuur komt niet lager uit dan 8 graden.

Morgen zijn er perioden met zon en bestaat er in de loop van de middag kans op een regen- of hagelbui. Het wordt 10 graden. Er staat een vrij krachtige en langs de kust krachtig of eerst nog harde westen- tot zuidwestenwind. Er bestaat kans op windstoten tot 75 km/u langs de kust.

Vooruitzichten

Vrijdagochtend nog wat lichte regen, in de middag blijft het droog. In het weekend af en toe zon en vrijwel overal droog.

Vrijdag wordt het 9 graden, in de loop van de het weekend wordt het zachter met op zondag een temperatuur van 12 graden.