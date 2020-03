Politieke crisis in Sliedrecht: nu ook wethouder weggestuurd

De politieke crisis in Sliedrecht heeft nu ook de (spreekwoordelijke) kop gekost van wethouder Hanny Visser. Ze is dinsdagavond weggestuurd nadat een motie van wantrouwen was ingediend.

Enkele weken geleden ontstond de politieke crisis in Sliedrecht, nadat vanuit de coalitie het vertrouwen opgezegd werd in PRO Sliedrecht. Hanny Visser, die namens PRO Sliedrecht in het college zat, meldde zich vervolgens ziek. Ze weigerde op te stappen.

De drie coalitiepartijen stemden voor de motie van wantrouwen, die noodzakelijk is om een wethouder te ontslaan. De voltallige oppositie stemden tegen de motie.

Crisis

Volgens de drie coalitiepartijen, SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA, waren er vaak meningsverschillen en dat zorgde ervoor dat het onderlinge vertrouwen was verdwenen. Ook na het vervangen van fractievoorzitter Gerrit Venis was er geen plek mogelijk voor PRO Sliedrecht in het college.



Visser was een bekend politiek gezicht in Sliedrecht. Ze zat tientallen jaren in de raad en werd in 2014 wethouder. Ze was vooral zichtbaar in de discussies over de uitstoot van PFOA bij DuPont en Chemours.

Het is al de tweede wethouder die dit jaar vertrekt uit Sliedrecht. Ben van der Plas maakte eind januari bekend dat hij vertrekt. Hij wordt vanaf 17 maart vervangen door Ed Goverde. Ook burgemeester Bram van Hemmen gaat binnenkort weg uit Sliedrecht om de nieuwe burgervader te worden van de Hoeksche Waard.