Deel Erasmus MC ontruimd na rookontwikkeling

Een deel van de polikliniek van het Erasmus MC is woensdagmorgen ontruimd, nadat er rook werd ontdekt. Die was afkomstig van slijpwerkzaamheden.

De rook hing op twee verdiepingen van de polikliniek. Die afdeling werd ontruimd. Er waren nog geen patiënten binnen, zegt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het personeel is kort naar een ander deel van het gebouw gegaan.

De brandweer is op zoek geweest naar een brandhaard, maar die was er niet. Wat de gevolgen zijn voor de afspraken die deze ochtend staan bij het Erasmus MC is nog niet duidelijk.