Afgelopen weekend was het weer zover; het jaarlijkse evenement museumnacht010 vond plaats.

Tijdens deze nacht kan je verschillende musea en culturele instellingen bezoeken in de stad

Rotterdam. Dit jaar was het programma voor het eerst ingedeeld in verschillende routes. Deze routes

kan je kiezen op basis van je persoonlijkheid en je interesses.

Verslaggever Jasper ging op pad en volgde de route van de nachtvlinder. Wil je zien hoe hij deze

avond ervaren heeft en wat de andere bezoekers vonden van dit evenement? Check de video!

Gefilmd door: Ylana Bravenboer.

Tweedejaars student van de opleiding redactiemedewerker aan het Grafisch Lyceum Rotterdam.

