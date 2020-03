Schiedam volgt Rotterdam in vuurwerkverbod

Burgemeester Cor Lamers van Schiedam is al langer voor een vuurwerkverbod in Schiedam

Raadsvergadering in Schiedam over het vuurwerkverbod

Het besluit van de raad betekent volgens burgemeester Lamers dat de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) moet worden aangepast om tot uitvoering te komen.

"We volgen nauwlettend wat er in Rotterdam gebeurt. Het voorstel wat daar door het college aan de raad is gestuurd zullen we waarschijnlijk voor een groot deel gebruiken om ook het voorstel aan de Schiedamse raad te doen", zei Lamers voor stemming over de motie.

Rotterdam

In Rotterdam ligt een totaalverbod op vuurwerk in de week. "Het voorstel om de APV te wijzigen telt zo'n 20 pagina's dus het is niet gezegd dat de verandering ook de eindstreep haalt", aldus Lamers. "Net als hier komen alle mitsen en maren nog aan de orde".

Lamers hoopt in de komende maanden een voorstel tot wijziging van de APV voor te leggen aan de raad.

"Dan heeft u uiteraard nog het laatste woord", zo meldde hij de gemeenteraad. Lamers' eigen partij het CDA stemde voor een verbod, net als DENK, D66, CU/SGP en enkele kleine lokale fracties.