Pitbull Lady als wapen ingezet: 'Pak islam!'

Carlos B. (58) liet zijn hond Lady op 15 juni 2019 uit in het parkje bij het Mendelssohnplein in Vlaardingen. Het dier had het eerst gemunt op Lola, het hondje van Arthur. "Hij beet haar in de buik. Gelukkig had de pitbull een riem zodat ik haar weg kon trekken."

'Lady' richtte zich vervolgens op andere doelwitten. Erick de Hollander zag het gebeuren. "Het dier rende op kinderen af en toen ben ik ertussen gesprongen. Ik ben in mijn pols en bovenbeen gebeten. Het deed vreselijk veel pijn."

Omstanders kwamen te hulp. "Er waren Marokkaanse jongens die mij wilden helpen en toen begon de eigenaar van de pitbull te roepen: 'kutmarokkanen, kuthomo's!' En: 'pak islam, bijt islam!'" Daarna zou het dier nog meer mensen zijn aangevallen.

Woensdag moest Carlos B. voorkomen in Rotterdam maar de verdachte kwam niet opdagen. Justitie klaagde hem niet alleen aan voor de bijtincidenten maar ook voor groepsbelediging. "Wat dat betreft willen we met deze zaak ook een signaal afgeven dat dergelijke taal niet kan."

Hondenverbod

De rechter vond ook met name de discriminerende uitingen zeer ernstig. Naast de taakstraf kreeg Carlos B. een voorwaardelijke celstraf van een maand. Hij kreeg een hondenverbod opgelegd en moet zich melden bij de reclassering. Daar wordt onder meer zijn drugsgebruik in de gaten gehouden.

Of de hond Lady nog leeft, is niet duidelijk. De officier van justitie zei dat er een brief naar de eigenaar is verstuurd met het bevel tot 'vernietiging' van de hond. "Hij kon daartegen in beroep en ik weet niet of het is uitgevoerd."

Met hondje Lola gaat het verder goed. "Je voelt nog wel de littekens als je haar aait. Veel mensen mijden dat park nu en zelf ben ik van plan te verhuizen." Arthur krijgt 234 euro schadevergoeding voor de medische kosten.

Slachtoffer Erick de Hollander ontvangt naast een vergoeding voor de ziekenhuisopname ook smartengeld, in totaal 1400 euro. "Ik wil benadrukken dat ik geen held was. Ik ben eigenlijk een sukkel die besloot in te grijpen. Maar ik ben heel tevreden met de straf. Dit was een gerichte actie en deze man is een gevaar voor de samenleving, zeker in combinatie met dat soort honden."