Elke dag vlees? 'Besteed eens net zoveel aandacht aan een wortel'

Het is de Nationale Week Zonder Vlees, een initiatief om mensen aan te moedigen niet meer elke dag vlees te eten. De intensieve veeteelt voor dierlijke producten om te eten, levert een grote bijdrage aan de uitstoot van CO2. In steeds meer restaurants verschijnen vleesloze gerechten op de kaart.

Bij Jack Bean, een veganistisch fastfoodrestaurant in Rotterdam, staat nooit vlees op het menu. Daar verkopen ze burgers gemaakt van bonen.

"We vonden het interessant om mensen te verleiden een duurzamer leven te leiden. Je kunt met eten meerdere keren per dag beslissen of je wel of niet veel impact wil hebben op het klimaat", leggen oprichters Matthijs Huis in 't Veld en Pepijn Schmeinck uit.

Lekker en betaalbaar

Het klimaat is voor hen de belangrijkste reden om vleesloze burgers te maken. "De uitdaging zit erin mensen te laten zien dat veganistisch eten verdomd lekker kan zijn. En dat het heel toegankelijk is. We zien mensen vaak terugkomen omdat het eten heel lekker en betaalbaar is."

Een van de burgers op het menu van het restaurant blijkt uit onderzoek zelfs 89 procent minder CO2-afdruk achter te laten dan een normale vleesburger. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met het vervoer van vleesproducten van ver. Jack Bean koopt bonen en granen voor de burgers in de Hoeksche Waard.

Groentetip

"Het belangrijkste is dat je lekker eten maakt voor mensen en dat het (geen vlees eten, red.) daarmee een non-issue wordt. Je kunt heel erg lekker plantaardig eten, zonder dat je daarbij iets overslaat of dat het duur wordt."

Voor mensen die zelf thuis koken en gewend zijn elke dag vlees klaar te maken, hebben de mannen van Jack Bean een tip: "Kijk eens goed naar vlees en wat je daarmee doet. Lang braden of voorzichtig bakken, dan weer een extra klontje boter erbij, nog even gesmolten boter eroverheen... doe dat eens met groente. Pak een wortel en ga die heel rustig braden in de oven, af en toe even omdraaien, wat kruiden erbij, kijk eens wat ermee gebeurt."