Fer en Berghuis in voorselectie Oranje

Fer kwam in zijn carrière elf keer eerder uit voor het Nederlands elftal. Hij maakte één doelpunt voor Oranje op het WK in 2014 tegen Chili. Fer kwam in 2014 ook voor het laatst in actie voor het Nederlands Elftal tijdens een oefenwedstrijd tegen Mexico. Berghuis kwam tot dusver tot 16 wedstrijden als international, waarin hij nog niet tot scoren kwam.

Coronavirus

Het is nog maar zeer de vraag of de oefenwedstrijden tegen de VS (26 maart) en Spanje (29 maart) gespeeld kunnen worden. Het duel tegen de VS vindt plaats in Eindhoven. Deze week wordt er in Noord Brabant niet gevoetbald vanwege het coronavirus.

Bijlow

Justin Bijlow zit niet bij de voorlopige selectie van bonscoach Ronald Koeman. Dat is opvallend, want er werd de laatste weken veel gespeculeerd over Bijlow in Oranje.