Ook IKEA's Småland op slot tegen coronaverspreiding

IKEA Barendrecht sluit per direct het speelgedeelte (Småland) vanwege de mogelijkheid op besmetting met het coronavirus. "Je kan kinderen niet vragen om bepaalde dingen wel of niet te doen", laat een woordvoerder van de Zweedse meubelgigant weten.

Het besluit is genomen in samenspraak met het RIVM en is genomen voor 'gebieden in Nederland waar het coronavirus breder verspreid is'. De maatregel moet voorkomen dat meer mensen besmet raken. In de meeste Småland zit bijvoorbeeld ook een ballenbak.

In totaal gaan vijf van dit soort speellocaties van Ikea dicht. "Je kan van kinderen niet die verantwoordelijkheid vragen. Daarom hebben we besloten om uit voorzorg Småland te sluiten", zegt de woordvoerder verder.

Ook de binnenspeelplaatsen in Utrecht, Eindhoven, Breda en Heerlen blijven dicht.