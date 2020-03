Vrijspraak voor Schiedamse vrouw die ex wilde laten vermoorden

De rechter ziet geen bewijs dat een vrouw uit Schiedam het plan had haar ex-man te vermoorden. Zij is woensdagmiddag vrijgesproken.

Justitie had drie jaar cel waarvan één jaar voorwaardelijk geëist. De Schiedamse zou de moordopdracht vanuit de gevangenis hebben gegeven. Ze benaderde daarvoor een mede-gedetineerde.

De vrouw had ontkend. De rechter vindt de verklaring van de mede-gedetineerde niet betrouwbaar genoeg.

De 49-jarige vrouw zat in de gevangenis van Nieuwersluis, omdat zij eerder had geprobeerd haar man te doden. Ze had hem met terpentine overgoten en brand gesticht in de slaapkamer. Uit de rechtszaak bleek destijds dat zij lichamelijk en geestelijk werd mishandeld door haar toenmalige partner.

De man had in de nieuwe zaak een schadevergoeding gevraagd, maar door de vrijspraak krijgt hij nu niets.