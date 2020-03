Ahoy 'opent up' voor vijftienhonderd journalisten

Vanuit het perscentrum in Ahoy wordt straks in mei elke snipper informatie over het Eurovisie Songfestival door maar liefst vijftienhonderd journalisten gedeeld met de rest van de wereld.

84 persconferenties

In het hallencomplex van Rotterdam Ahoy krijgt de pers twee gigantische ruimtes toegewezen. Eentje voor de werkplekken; de andere vooral als persconferentiezaal.

"Want ja, er vinden 84 persconferenties in een week plaats," vertelt Susanne Blaas van Marketing en Communicatie.

Slapen

In een van de hallen komt een compleet tinyhouse te staan, dat dienst doet als uitvalsbasis voor de Ahoymedewerkers. Een bed ontbreekt daar niet in, dus er kan ook geslapen worden. "Ik houd me aanbevolen," zegt Suzanne daarover, "want het zullen lange werkdagen gaan worden."

Rijnmond maakt een korte serie over hoe Rotterdam Ahoy zich opmaakt voor het Eurovisie Songfestival. Afleveringen op 4, 6, 11 en 13 maart.